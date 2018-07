Agentes da Fundação Casa suspendem greve de 15 dias

Como "cláusula de paz", o tribunal definiu que, por ora, não haverá nenhum desconto salarial pelos dias de paralisação. A Fundação e o governo do Estado de São Paulo também não podem punir os funcionários que aderiram à greve.

Algumas das reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa) já foram atendidas na reunião desta quinta-feira, como o aumento do auxílio-funeral e a equiparação salarial entre os cargos de agente educacional e analista técnico. As questões que envolvem o reajuste salarial e as condições de saúde e segurança dos agentes serão debatidas na próxima reunião.

Os agentes da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) entraram em greve no dia 10, após recusar a proposta do governo do Estado baseada no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que dava aumento de 3,97% ao salário, mais um adicional de 2,2% aos vencimentos. Os funcionários reivindicam um reajuste de 53,63%.