Agentes de trânsito usarão spray de pimenta em Manaus

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Trânsito (Manaustrans), este ano houve três agentes de trânsito agredidos e foram dez no ano passado. Segundo a Manaustrans, estes primeiros 250 agentes foram treinados para usar o spray de pimenta apenas em casos extremos.

Além da novidade do spray, os agentes de trânsito tiveram o fardamento mudado do azul para o marrom-claro. O tecido, segundo a assessoria, é mais leve e visa dar mais respeitabilidade ao agente. Com a farda azul, os guardas eram conhecidos como "azulzinhos" ou "smurfs". Ainda de acordo com a assessoria, até o início do próximo ano, Manaus deve ter 400 agentes de trânsito. No início do ano eram 85 para toda a cidade.