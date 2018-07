Agentes descobrem túnel em penitenciária de São Luís Um túnel de aproximadamente 20 metros de comprimento foi descoberto dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, na manhã de hoje. A escavação, com aproximadamente um metro de diâmetro, começa na parte dos fundos da unidade prisional e dá acesso a uma estrada.