Agentes do MetrôRio prendem suspeito de assaltar jovem

O crime, no último dia 14, fez com que a chefe da Polícia Civil, delegada Martha Rocha, abrisse sindicância para apurar por que a vítima não conseguiu atendimento nas duas delegacias que procurou para registrar a ocorrência do assalto.

Segundo a assessoria de imprensa do MetrôRio, "imagens das câmeras de segurança permitiram identificar claramente o criminoso Bruno de Andrade Lourenço, de 21 anos". Ele estava circulando próximo ao local do assalto: a escada de acesso à estação Presidente Vargas.

"Os agentes da concessionária efetuaram a captura e o encaminharam à 6ª DP (Cidade Nova)". O MetrôRio informou ainda que colaborou com as investigações policiais, por meio de imagens cedidas do circuito interno de monitoramento. "A empresa reforça que conta com 400 agentes de segurança e 800 câmeras que monitoram todas as estações", informou.