Agentes erravam até nomes dos espionados

José Serra, sabe-se lá por que, ganhou um Carlos entre o nome e o sobrenome. Logo, naqueles idos de 1983, o então secretário de Planejamento do governo Franco Montoro (PMDB) virou José Carlos Serra - por obra de algum araponga descuidado.

A comunidade de informações parecia um tanto açodada. Eles produziam relatórios e fichas todos os dias com dados que colhiam e julgavam relevantes - basicamente registros sobre atividades de cunho político. Em muitas oportunidades faziam mera reprodução de noticiário de jornal.

"Havia uma aparente desorientação geral", avalia Carlos Bacellar, coordenador do Arquivo Público do Estado. "Não sabiam quem era o inimigo. Havia os alvos tradicionais, como o PC do B, mas se prestaram a vigiar gente do próprio governo."

Davam importância a cenas corriqueiras na trajetória de um político. Sobre Serra, em 28 de outubro de 83, escreveram. "Foi convidado para reunião do Conselho da Comissão Estadual de Mobilização."

Ainda Serra na mira dos agentes. "Esteve presente ao ato público realizado no dia 25/3 no Ginásio do Pacaembu, na festa do jornal Voz da Unidade, em comemoração ao aniversário do PCB, em que compareceram 7 mil pessoas. Constou de: show baile, teatro, cinema, venda de livros e ato público para eleições diretas para presidente da República e pela legalização do PCB."

Os arapongas da democracia também recorriam a palpites. O autor da ficha de Lula, por exemplo, destacou em julho de 1983 previsão de um colega. "Relatório sem número da Delegacia Seccional de Polícia do ABCD informa que quanto ao prestígio político do nominado, na atualidade, não possui o mesmo carisma que tinha em 79/80 (período das greves)..."

Naquele ano, Lula exercia mandato de deputado federal pelo PT - 19 anos mais tarde, contrariando a análise do agente, o metalúrgico chegou à Presidência da República com o voto de 53 milhões de brasileiros.

As fichas seguem modelo padrão dos arquivos notariais. No alto, o nome do alvo - na sequência tratado por "nominado", "o mesmo", "retronominado", "epigrafado".

Apontamentos curtos, geralmente três a quatro linhas para cada tópico. Narram o dia a dia e o engajamento de políticos em atos públicos, com respectiva data do fato.

Preocuparam-se com a saúde de Mário Covas (morto em 2001), até transcreveram reportagem do Estado, de 2 de setembro de 1987, intitulada "Covas internado no Incor com angina". "Consta que o nominado foi internado ontem à tarde no Incor depois de uma violenta queda de pressão arterial."

O movimento Diretas Já e o PC do B pareciam atormentar os arapongas. São incontáveis os registros. Do alto de arranha-céus eles tiravam fotos das grandes concentrações populares, na Sé e no Anhangabaú. Clicavam repetidamente o palanque, os oradores sobretudo, e as bandeiras do partido comunista que tremulavam.

A ficha de Aloysio Nunes Ferreira, à época deputado e líder de Montoro na Assembleia, revela que, em 30 de janeiro de 1984, no município de Novo Horizonte (SP), "o nominado discursou no comício das Diretas".