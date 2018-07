Agentes negociam com criminoso em hotel de Brasília O diretor da Divisão de Comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal, Paulo Henrique Almeida, confirmou nesta segunda-feira que o homem que mantém um refém no Hotel Saint Peter, na região central de Brasília, está armado com uma pistola. Segundo ele, o criminoso também possui um artefato que a Polícia acredita ser de explosivos. A Polícia não sabe dizer ainda a motivação nem o nome do criminoso. Há três negociadores em contato com o criminoso. Agentes do Corpo de Bombeiros também estão no local. Desde as 11 horas, o criminoso saiu para a varanda do apartamento do hotel três vezes ameaçando o refém. Uma quarta vez, o refém saiu sozinho.