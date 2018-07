Agentes penitenciários de Alagoas entram em greve

A greve dos agentes penitenciário provocou a revolta dos parentes dos presos, princípio de rebelião em algumas unidades e deixou tenso o clima nesta quinta-feira, 5, no Sistema Prisional de Alagoas. Familiares dos reeducandos da Casa de Detenção de Maceió, o Cadeião, bloquearam a rodovia BR-104, no trecho em frente ao complexo penitenciário, prejudicando o trânsito de veículos na Avenida Durval de Góes Monteior, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. Os parentes dos presos protestavam contra a suspensão das visitas devido à paralisação dos agentes, que começou ontem e é por tempo indeterminado. Somente no final da tarde, policiais do Centro de Gerenciamento de Crise da Polícia Militar conseguiram convencer os manifestantes a desbloquearem a pista, obstruída com pneus e pedaços de tronco de árvores. A PM só conseguiu a liberação da BR depois de anunciar que as visitas no sistema prisional serão retomadas amanhã, pela manhã. A Intendência Geral do Sistema Penitenciário informou que transferiu a visita desta sexta-feira, 6, porque não houve tempo hábil para deslocar os policiais militares que iriam substituir os agentes penitenciários, em greve. Por medida de segurança, a visitação desta quinta-feira foi cancelada, o que provocou a revolta dos familiares dos presos. A substituição da guarda deixou irritados os agentes penitenciários, que ameaçam radicalizar o movimento, caso a PM passe a fazer o serviço deles dentro das unidades prisionais. Eles reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho, além de adicional noturno. Segundo a Intendência Geral, a visita terá início às 9 horas e prosseguirá até as 15 horas, em todas as unidades prisionais da capital: Cyridião Durval, Baldomero Cavalcanti, Santa Luzia e Casa de Detenção. Os familiares dos presos, que bloqueavam a rodovia desde o final da manhã, disseram que atenderam ao apelo da PM, mas se a promessa da visita não for comprida, eles voltam a interditar a BR nas imediações do sistema. O anúncio da transferência da visita irritou vários familiares, que alegam que se deslocam do interior do Estado para visitar seus parentes e que não possuem recursos para voltar nesta sexta. 'Usurpadores' Os agentes penitenciários estão revoltados com a atitude da Polícia Militar de assumir o trabalho da categoria. Eles chamam de usurpadores os militares designados para realizar a segurança durante o período de greve. "Se houvesse aquartelamento, os agentes não sairiam às ruas para fazer o papel da polícia, por isso dizemos que eles estão usurpando a função pública. Amanhã, será necessário um batalhão inteiro para fazer as revistas durante a visita, fazer a comida e a segurança do sistema", provocou Jarbas de Sousa, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. De acordo com Jarbas, até o momento estão sendo mantidos os serviços de alimentação e segurança interna dos presídios. "É fácil falar que vai substituir o agente penitenciário, o difícil é realizar o nosso trabalho sem conhecer a realidade do sistema. Entramos em greve porque estávamos trabalhando sem as condições mínimas de segurança, colocando a nossa vida em risco, por um salário de fome", protestou Jarbas. Segundo ele, o salário do agente penitenciário, quando foi criado o cargo, era exatamente igual ao de agente da Polícia Civil. Enquanto, o salário do policial sofreu dois reajustes, chegando a faixa de R$ 1,9 mil bruto, a remuneração do agente penitenciário encontra-se congelado na faixa de R$ 1,2 mil. Jarbas disse ainda que as visitas deveriam ser suspensas por falta de condições de segurança nos presídios. Com a suspensão das visitas, devido à greve dos agentes penitenciários, os detentos do Presídio Cyridião Durval atearam fogo a colchões e passaram a arremessar objetos nos corredores da unidade. Agentes do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) entraram na unidade e conseguiram conter o princípio de motim. Desde quarta, quando a greve foi iniciada, os reeducandos do Presídio Baldomero Cavalcante e Casa de Detenção de Maceió não tiveram direito a banho sol ou visita, sendo mantida apenas a alimentação. Também foram suspensas as escoltas de reeducandos para médicos e depoimentos. Plano de emergência Segundo informações da assessoria da Intendência Geral do Sistema Penitenciário, 40 homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se encontram no sistema para qualquer emergência. O secretário de Defesa Social, Paulo Rubim, disse que não iria aceitar pressões dos agentes e que, em caso de necessidade, a Polícia Militar reforçaria a segurança dos presídios. O secretário solicitou, ainda, à Procuradoria Geral do Estado que ingresse com uma ação pedindo a ilegalidade da greve dos agentes. A medida foi considerada contraproducente pelos agentes penitenciários. Para o presidente do Sindicato, o trabalho nas unidades prisionais é para ser cumprido pelos agentes, uma vez que existe carência no efetivo da Polícia Militar de Alagoas, para fazer o policiamento das ruas. "Não queremos o confronto com a Polícia Militar. Os agentes querem, apenas, que as pautas sejam atendidas. Uma pena que o governador continue colocando uma categoria contra a outra", disse o presidente do Sindicato, Jarbas de Souza.