Agentes penitenciários protestam contra novela da Globo Agentes penitenciários paulistas estão revoltados com a personagem Zezé, interpretada pela atriz Docimar Moreyra na novela "A Favorita", da Rede Globo. Subornada por Flora, personagem da atriz Patrícia Pillar, para prejudicar a presa Donatela, interpretada por Cláudia Raia, a carcereira passa uma imagem negativa da categoria, segundo os agentes. A indignação é maior porque Zezé veste o uniforme dos agentes com o brasão e a bandeira do Estado de São Paulo. Além de protestar com e-mails encaminhados à emissora, eles também enviaram mensagens aos deputados federais e aos senadores. Também solicitaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que interceda junto à Globo, sugerindo mudanças no roteiro da trama. "Mesmo sendo personagem de ficção, a Zezé é um lixo para nós. Está explícito que é um achincalhe direto à categoria. Mandei ofício ao Lula, para ele interceder. A Globo precisa reavaliar a obra, pois ela está sendo muito prejudicial para nós", reagiu o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo (Sindasp), Cícero Sarnei dos Santos. Com sede em Presidente Prudente (SP), a entidade representa 23 mil profissionais. "Parte da sociedade pode achar que todo agente age como a Zezé. A novela passa uma imagem distorcida. O autor (João Emanuel Carneiro) se baseou em agentes mineiros, na novela usam nosso uniforme com o brasão e a bandeira. Isso não é ficção. Se é ficção, que usem outra logomarca nem que seja de Marte", ironizou. Segundo o sindicalista, a Rede Globo justificou que é uma obra de ficção e que o autor tem liberdade para criar. "A obra é ficção, mas o uniforme não é ficção", completou, acrescentando que a categoria não protestaria se o uniforme fosse outro.