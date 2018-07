Agentes penitenciários são atacados ao deixar prisão

Os dois agentes já haviam saído do local de trabalho e caminhavam em direção ao estacionamento da Associação Desportiva da PM quando foram surpreendidos pelos atiradores ao cruzarem a Rua Nelson Cruz, junto a uma favela. Um dos agentes se jogou ao chão e conseguiu escapar dos disparos, porém o colega dele foi baleado no peito.

Encaminhada para o pronto-socorro do Tatuapé, a vítima passou por cirurgia até as 3h30 da madrugada deste sábado, segundo a Polícia Civil. O estado de saúde do agente hospitalizado nem a identificação dos dois foram fornecidos pela polícia. Os autores dos disparos continuam foragidos.

O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, do Carrão.