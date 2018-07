Agentes penitenciários suspendem greve no ES O Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Sindaspes) suspendeu hoje a greve, após decisão tomada pela categoria em assembleia geral. A categoria iniciou a paralisação no dia 4 de agosto, quando rejeitou a proposta do governo do Estado de melhorias graduais na carreira. Entre as reivindicações dos agentes estão ajustes da proposta de plano de carreiras e elaboração de uma norma para regulamentar o pagamento de horas extras.