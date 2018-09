Agentes visitam imóveis em ação contra dengue no RJ

Cerca de 80 agentes de vigilância em saúde percorreram as ruas da comunidade São Bento e trataram 832 depósitos que poderiam servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Também foram eliminados 19 focos de mosquito. As amostras das larvas foram recolhidas para análise. Durante a fiscalização, foram recolhidos, com o apoio da Comlurb, 5 toneladas de lixo e material inservível.

Na praça da comunidade, uma feira de saúde foi montada e os moradores participaram de atividades educativas, com informações sobre a transmissão da dengue e dicas de saúde em geral. As crianças assistiram a uma apresentação de teatro de fantoches com tema sobre a doença e participaram de oficinas de pintura e bolas.

Ao longo deste ano, a Prefeitura do Rio já realizou 22 mutirões dentro do "Ações nos Bairros", e mais de 70 ações específicas de prevenção a doença, como entrada em imóveis fechados. Durante as atividades, foram inspecionados mais de 91 mil imóveis, com o recolhimento de 349 toneladas de material inservível, como lixo, móveis abandonados e garrafas plásticas. Os agentes de saúde também realizaram mais de 2,5 milhões de visitas de inspeção de rotina em imóveis de toda a cidade.