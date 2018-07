Agetransp instaura processo para apurar tumulto no RJ A Agência Reguladora de Transportes do Rio de Janeiro (Agetransp) instaurou processo hoje para apurar os motivos da interrupção da circulação de trens do ramal Deodoro, no Rio de Janeiro, no começo da manhã. Por volta das 7 horas, um trem que seguia de Queimados para a Central do Brasil apresentou um problema operacional e não pode continuar sua viagem, parando próximo à estação Sampaio. Os passageiros foram obrigados a descer e andaram pelos trilhos.