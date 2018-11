Agiotas são presos no Rio

Segundo os policiais, uma vítima procurou os agentes para relatar que havia contraído um empréstimo no valor de R$ 300 há cerca de um ano, e que vinha pagando juros extorsivos ao longo do tempo. Porém, sempre que atrasava as parcelas, ela e sua família eram ameaçados.

Durante a comunicação do crime, um agiota ligou para o celular da vítima fazendo ameaças e exigindo que ele o encontrasse para realizar o pagamento da dívida. Os policiais seguiram para o local combinado e conseguiram prender os agiotas.

Foram apreendidos R$ 1.300, anotações referentes a empréstimos e notas promissórias. Foi aprendido também um automóvel Audi A3 que pertencia a um dos criminosos. Ambos foram presos em flagrante.