AGORA, DEPOIS DO ALMOÇO O clássico after Paradise Party volta à cidade depois de um ano passeando pelo Brasil, mas em novo formato: uma matinê. O DJ californiano Cosmo Baker (foto) é a estrela do line up, que tem ainda Oscar Bueno, que idealizou a festa, há 14 anos. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Dom. (15), 14h. R$ 50 (R$ 30, antecipado). Cc.: todos. www.paradiseparty.biz