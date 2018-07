Agora, pressão é de Milton Cruz

Mas é o auxiliar mesmo que terá de fazer o trabalho do técnico nos próximos jogos da Libertadores. O que também não é novidade para Milton Cruz. Ele comandou o time em 2005 contra a Universidad do Chile (empate por 1 a 1), depois da saída de Leão. Ao todo, esteve à frente do São Paulo em 6 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. No ano passado, chegou a bater boca com o corintiano Mano Menezes, que disse que não discutia com "interinos". Depois os dois se entenderam. "Sei que serei cobrado, tenho de fazer o São Paulo jogar bem", disse.