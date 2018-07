Agora rival, Kléber vai a festa de torcida do Palmeiras

De acordo com a Rádio Jovem Pan, o atleta teria vestido camisa da Organizada de seu ex-time. O empresário de Kléber, Giuseppe Dioguardi, confirmou ao Estado a presença do jogador no evento da Torcida. "Eles são amigos. Sempre os visita quando está em São Paulo, não é a primeira vez", contou, sem achar o fato estranho, a cinco dias de Kléber enfrentar o Palmeiras. "Não é estranho, não. Ele está apenas visitando os amigos."

O camisa 30 do Cruzeiro voltou aos treinos na sexta-feira e hoje é esperado para retomar os trabalhos com os companheiros. Acredita estar pronto para a partida de quarta-feira.

A diretoria palestrina sonha com o retorno do atacante ao Palestra Itália em 2010, para a disputa da Taça Libertadores - caso a classificação seja conquistada. Muricy Ramalho já manifestou interesse em contar com Kléber. O jogador, porém, avisou que pretende seguir no clube mineiro. "Ninguém do Palmeiras nos procurou", disse seu empresário.

VANTAGEM?

O Palmeiras garantiu mais uma rodada na liderança do Brasileiro. Valeu a torcida contra os rivais Internacional e São Paulo. Caso um dos dois vencesse no fim de semana, o time de Muricy seria ultrapassado. No sábado os gaúchos perderam para o Vitória e ontem o São Paulo não passou do empate com o Santo André, igualando os 44 pontos. Na quarta-feira, o Alviverde vai ter a chance de abrir vantagem. O atacante Rober deve ser a novidade no Mineirão. "Só depende de mim segurar a vaga de titular."