''Agora, só falta a Olimpíada''

Juliana e Larissa formam atualmente a melhor dupla de vôlei de praia do mundo. As duas se sagraram, recentemente, tetracampeãs do circuito mundial e, de quebra, bateram um recorde: são as únicas jogadoras de todos os tempos que conquistaram oito torneios do Circuito Mundial numa temporada. Estão satisfeitas? É claro, mas querem mais. "Somos tetra mundial, campeãs pan-americanas em 2007, temos vários títulos nacionais, mas está faltando a Olimpíada, né?", disse Larissa.

Por falar em Jogos Olímpicos, Juliana quer apagar da memória os de Pequim, disputados no ano passado. Ela viveu um pesadelo: chegou a viajar para a China, mas desistiu de participar em cima da hora por causa de grave contusão no joelho direito.

Após oito meses longe das quadras de areia, Juliana voltou a atuar em março, na terceira etapa do Circuito Brasileiro, em Curitiba. "Foi muito bacana. Quando passei por cirurgia, dei prioridade ao título mundial. Era um sonho e isso a gente nunca sabe se vai realizar ou não. Pouco a pouco ele foi se desenhando, se transformando em realidade", comentou, emocionada. "Foi uma vitória pessoal. Foi o título mais especial da minha carreira."