AGORA VAI Conhecidos pelo hit reggaeiro 'Santeria', o Sublime With Rome adiou o show que faria na cidade no ano passado para hoje (22). Eles tocam clássicos antigos do ska-punk e também faixas do disco mais recente, 'Yours Truly', de 2011. HSBC Brasil (3.500 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003- 1212. Hoje (22), 22h. R$ 70/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.