Agosto registra o maior número de mortes na Síria, diz ONU

O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Robert Serry, não deu números específicos, mas o organismo mundial diz que cerca de 20 mil pessoas já morreram no conflito, que já dura 18 meses. O número inclui 1,6 mil pessoas mortas na última semana de agosto, que foi a mais violenta até agora no conflito.

"O mês de agosto registrou o número mais alto de mortes até agora e esse número está crescendo", afirmou Serry.

Mais de 250 mil sírios já fugiram para a Turquia, a Jordânia, o Líbano e o Iraque para escapar da violência -- só em agosto, mais de 100 mil pessoas deixaram a Síria rumo aos países vizinhos.

"Tragicamente para milhões de civis sírios, a violência e as mortes continuam a subir como resultado de uma militarização perigosa do conflito", afirmou Serry ao Conselho Nacional de Segurança da ONU, enquanto apresentava um relatório sobre a situação no Oriente Médio.

"As operações militares foram ampliadas, abrangendo todas as cidades importantes. O bombardeio indiscriminado das áreas civis pelas forças do governo com armas pesadas, tanques e equipamentos aéreos aumentou. As operações da oposição armada foram intensificadas", afirmou.

(Reportagem de Michelle Nichols)