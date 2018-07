Agradecimento da rainha encerra festa do jubileu na Grã-Bretanha

"Tocou-me profundamente ver muitos milhares de famílias, vizinhos e amigos celebrando juntos numa atmosfera tão feliz", disse a rainha, de 86 anos, num raro pronunciamento televisivo à nação.

"Continuarei entesourando e tirando inspiração das incontáveis gentilezas demonstradas a mim neste país e em toda a Commonwealth. Obrigada a todos", disse ela, diante de uma foto emoldurada do seu neto William e da mulher dele, Kate.

Os 60 anos do reinado - segundo mais longo na história britânica - foram celebrados com eventos como o maior desfile fluvial já visto no Tâmisa, um show popular com atrações de primeiro time, uma procissão de carruagens na capital e festas de rua em cidades e aldeias de norte a sul do reino.

As festividades foram encerradas com o aceno da rainha para centenas de milhares de pessoas que a aguardavam em frente ao palácio de Buckingham. Ela surgiu acompanhada de familiares, com uma notável ausência - o príncipe Philip, seu marido há 64 anos, que foi internado na segunda-feira com uma infecção na bexiga.

A avenida Mall, que dá acesso ao palácio, foi tomada por um mar de gente vestindo as cores nacionais (azul, vermelho e branco). A Real Força Aérea fez uma apresentação em que aviões Spitfire, cruciais na vitória da Batalha da Grã-Bretanha (1940), sobrevoaram a multidão, antes de um show de acrobacias aéreas.

O evento terminou com uma salva de tiros de canhão e com os guardas atirando seus chapéus felpudos para o alto, antes de puxarem três vivas à rainha. A rainha então fez um último aceno e se retirou, na companhia do filho Charles e da mulher dele, Camilla, dos netos William e Harry e da duquesa Kate.

"Não acho que irei ver nada assim de novo na minha geração. Foi maravilhoso", disse o fotógrafo Joseph Afrane, 49, que vestia chapéu e colete com a bandeira.

Pela manhã, a rainha parecia ligeiramente desanimada ao entrar sem o marido num culto de ação de graças na catedral de São Paulo. Ela usava um vestido de tule verde com florezinhas bordadas e um fio de prata, e foi recebida aos gritos de "Deus salve a rainha". Após o culto, ela embarcou numa carruagem de 1902, na qual voltou ao palácio acompanhada de Charles e Camilla. Harry, William e Kate, com um vestido do estilista Alexander McQueen, foram atrás.

O fim de semana prolongado do jubileu foi visto por analistas como um sucesso para a monarquia, para sua assessoria de mídia e para a própria Elizabeth. As pesquisas indicam que a rainha e o sistema monárquico há décadas não eram tão populares, e uma delas sugere que a monarca está mais em sintonia com seu povo do que o primeiro-ministro David Cameron e seus ministros.

A popularidade da monarquia está amparada principalmente na sua geração mais jovem, pois Harry, William e Kate se tornaram os queridinhos da imprensa local, depois de uma fase de hostilidade, na década de 1990, devido aos sucessivos escândalos conjugais, culminando com a morte em 1997 da popular princesa Diana, ex-mulher de Charles.

Republicanos protestaram ativamente durante o jubileu, mas não atraíram muita simpatia popular, embora eles esperem que a apatia pela realeza expressa por muitos possa se transformar em hostilidade quando a rainha morrer e o menos popular Charles se tornar rei.

