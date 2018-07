Agredida missionária dos EUA na orla da Barra da Tijuca A norte-americana Renne Murdoch, de 44 anos, está internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com traumatismo craniano, após ter sido agredida na manhã desta sexta-feira na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Renne mora no Rio há 12 anos, onde faz trabalho missionário com o marido, o pastor Philip Murdoch, fundador da Igreja Luz às Nações (Ilan). O casal possui quatro filhos.