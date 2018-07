Agressivo plano para iPhone 5 eleva previsões de vendas

Muitos especialistas expressaram surpresa com a rapidez com que a companhia americana planejou lançar o novo modelo em todo o mundo, dizendo que isso sugere que a Apple poderá atender a demanda do mais novo, mais fino e maior iPhone.

O novo modelo será distribuído a partir do dia 21 de setembro nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França. Alemanha, Hong Kong, Japão, Cingapura e Reino Unido, e atingirá 100 países até o fim do ano. Esse será o lançamento internacional mais rápido de um iPhone até hoje.

"Estamos positivamente surpresos com a velocidade do lançamento do iPhone, que é o mais rápido da Apple até agora", disse o Barclays Capital em comunicado aos clientes, acrescentando que pensava anteriormente que as restrições de fornecimento de sensores das novas telas pudessem segurar as vendas iniciais.

A Janney Capital Markets espera que o iPhone 5 venda de 7 milhões a 10 milhões de unidades até o fim do mês, enquanto a RBC Capital Markets disse esperar que entre 8 milhões e 10 milhões de unidades sejam embarcadas no mesmo período.

A Apple apresentou na quarta-feira o iPhone 5, modelo mais rápido e mais fino até agora do celular que ajudou a companhia a tornar-se a empresa mais valiosa do mundo, que conta também com uma tela maior e conexão 4G.

(Por Aditi Sharma e Sayantani Ghosh)