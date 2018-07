Agressor de casal é condenado a 65 anos

O juiz substituto da Vara Criminal de Matinhos, no litoral do Paraná, Rafael Luís Brasileiro Kanayama, condenou o auxiliar de serviços gerais Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, a 65 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, sob acusação de latrocínio, roubo qualificado e atentado violento ao pudor. Os crimes ocorreram em 31 de janeiro do ano passado, em uma trilha no Morro do Boi, no balneário de Caiobá. As vítimas foram o estudante Osíris Del Corso, de 22 anos, e sua namorada, M.P.L., então com 23 anos.

O casal foi baleado, teve os pertences roubados e M. foi vítima de violência sexual. Osíris morreu; M. ainda se recupera de lesões na medula e faz exercícios fisioterápicos para voltar a andar. "A pena foi pesada, mas o fato foi pesado e a legislação é pesada para evitar crimes como esse", disse o advogado Elias Mattar Assad, assistente de acusação.

Um dos advogados de defesa de Juarez, Mário Lúcio Monteiro Filho, considerou "absurda" a sentença. "Vamos recorrer ao Tribunal de Justiça e, em seguida, encaminhar um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça." Ele afirmou que houve cerceamento da defesa e sugeriu a parcialidade do juiz.

De Roma, o pai de Osíris, Sérgio Del Corso, disse ter recebido "com emoção e alívio" o anúncio da sentença. "Tentamos ficar com o consolo de que a justiça e a verdade prevaleceram, que a morte de meu filho não foi em vão, mas ajudou a retirar da sociedade esse elemento", disse a mãe, Ana Zélia. De João Pessoa, M. também aprovou a decisão. "Fico mais tranquila porque ele está preso, não fará mais mal para mim."

O juiz determinou que o processo seguirá em segredo de Justiça, porque há crime contra a dignidade sexual de M..

Juarez foi preso no dia 17 de fevereiro do ano passado ao ser reconhecido após divulgação de retrato falado. A jovem foi contundente nos testes de reconhecimento, garantindo que se tratava do agressor. Com base no depoimento e mesmo sem provas materiais, o Ministério Público apresentou a denúncia acatada pela Justiça.