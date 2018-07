Agressores matam 32 pessoas em confronto por terras no Quênia

Cerca de 100 pessoas foram mortas nas últimas três semanas à medida que a violência entre as comunidades Pokomo e Orma cresce.

"Houve um novo ataque no delta do Tana nesta manhã. Por enquanto, nós verificamos que 32 pessoas morreram", disse o chefe da Cruz Vermelha no Quênia, Abbas Gullet, à Reuters.

O novo caso violência acontece após rebeliões letais em Mombasa, o principal porto do Quênia, após o assassinato de um clérigo muçulmano radical.

Os dois eventos não estavam relacionados, mas expuseram profundas divisões sociais, políticas e sectária que podem levar a mais violência antes das eleições presidenciais no ano que vem.

Esforços de autoridades do alto escalão do governo --dentre elas o primeiro-ministro Raila Odinga, que visitou a região depois de um dos recentes ataques-- fracassaram em tentar dispersar as tensões.

A Cruz Vermelha disse que os mortos na segunda-feira incluíam sete oficiais de polícia, 12 homens civis, oito crianças e cinco mulheres.

(Reportagem adicional de George Obulutsa, em Nairobi)