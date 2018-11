'Agrícola' é premiado pela Ocesp A reportagem Unidos para produzir melhor, da repórter Niza Souza, publicada no dia 9 de abril deste ano, no Suplemento Agrícola, foi uma das vencedoras do 6º Prêmio Cooperativismo na Imprensa, promovido pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). Este ano, foram analisadas mais de 500 reportagens sobre o tema cooperativismo e a Ocesp premiou quatro jornalistas.