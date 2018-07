Agricultor atira em ex-namorada e se mata no interior de SP

O agricultor José Pereira de Carvalho, de 59 anos, atirou na namorada, Lucilene Perpétuo Lima, de 22 anos, e se matou em seguida, na casa da jovem, na periferia de Bady Bassit, a 465 quilômetros de São Paulo. A mulher, encontrada por um tio, foi ferida no abdome, perna e no pescoço, está internada no Hospital de Base, de São José do Rio Preto, mas não corre risco de morte. O tio de Lucilene, Luís Carlos de Lima, foi um dos primeiros a chegar na casa da sobrinha. Ele disse ter se assustado ao entrar na casa e encontrar os dois corpos. Segundo ele, o agricultor estava morto, com um tiro na cabeça e a arma, um revólver calibre 38, nas mãos. Ele socorreu a sobrinha, que tinha diversas perfurações pelo corpo, mas que antes de perder a consciência, contou que tinha discutido com o ex-namorado e este decidiu matá-la porque ela não queria reatar o namoro. O delegado de polícia do município, Ericson Salles Abufales, disse que o agricultor premeditou o crime, ao marcar um encontro com o pai de Lucilene no centro da cidade. Com isso, segundo o delegado, Carvalho pretendia se encontrar a sós com a moça e foi armado para praticar o crime. De acordo com vizinhos, Carvalho e Lucilene mantiveram o relacionamento por pouco mais de um ano, mas o fato de Carvalho, que era separado, ainda morar na casa da ex-mulher, tinha revoltado a moça, fazendo com que ela terminasse o namoro.