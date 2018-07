Agricultor de 84 anos mata assaltante em Mogi

Segundo a polícia, por volta das 11 horas, a mulher de Miya, Saeko Fuyimura Miya, de 81 anos, estava trabalhando na lavoura quando foi rendida pelos ladrões e levada para dentro de casa. O agricultor percebeu que havia estranhos mexendo na porta do imóvel e, chegando ao corredor, viu dois homens armados e Saeko deitada no chão da cozinha.

Com um revólver 38, um dos ladrões chegou a disparar pelo menos quatro vezes na direção da parede. O agricultor revidou com um tiro de espingarda calibre 12. O disparo de Miya atingiu a cabeça de um dos ladrões, o desempregado Thiago Cleber Olímpio, de 26 anos.

Os outros três fugiram, levando o comparsa ferido, mas o abandonaram a pouco menos de um quilômetro dali. Olímpio chegou a ser socorrido por policiais militares, mas morreu ao dar entrada no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. O caso foi registrado no 4.° DP de Mogi das Cruzes. O agricultor não será indiciado, porque agiu em legítima defesa. A espingarda que ele usou está legalizada, mas Miya não tem documento comprovando o porte de arma. A polícia ainda procura os três fugitivos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.