Agricultor é o 1º a morrer em razão da chuva no RJ

Na terça, por volta do meio-dia, saiu da fazenda onde morava e seguiu para o centro da cidade. Ao tentar atravessar a ponte do rio Imbé, que estava três metros acima de seu nível normal, Fabiano acabou arrastado pela água. Seu corpo foi encontrado nesta quarta-feira (14), à margem do rio, a cerca de dois quilômetros do local onde havia sumido.

Cerca de 230 famílias de Trajano de Moraes estão desalojadas. Dessas, 120 ocupam abrigos municipais, segundo a Defesa Civil. As demais estão em casa de parentes.

Em Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas pela chuva, a situação melhorou nesta quarta. Sob chuva fraca e intermitente, a cidade trocou o estado de alerta pelo de atenção, que é menos grave. Na terça, pedras deslizaram sobre casas desocupadas e destruíram pelo menos seis delas. Dois moradores da região sofreram escoriações.