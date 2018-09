Agricultor é preso com droga bem escondida no carro Um agricultor que nasceu no Brasil mas se naturalizou como paraguaio, de 34 anos, foi preso na manhã de hoje, na Rodovia BR-277, em Cascavel, no Paraná, por transportar 20 quilos de crack. Ele foi abordado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que encontrou a droga dentro do painel em um compartimento próximo ao motor do veículo. O homem disse aos policiais que não sabia que havia droga no carro e que estava a caminho de Criciúma, em Santa Catarina.