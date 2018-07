Agricultor morre após atingir fiação com trator em SP O agricultor João Soares Vieira, de 50 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica ao atingir a fiação com seu trator, sábado (8), em Tatuí (SP). Vieira tinha acabado de aplicar defensivos numa plantação de milho em seu sítio, no bairro rural Enxovia do Meio, e retornava para casa. Ele seguia com o trator, mas esqueceu de recolher as hastes de pulverização, que estavam suspensas. O equipamento atingiu uma rede de energia elétrica que passa pela área.