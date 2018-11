Agricultor que viu assassinos de casal é morto no Pará O agricultor Erenilton Pereira dos Santos, de 25 anos, foi encontrado morto no fim da manhã de hoje, a sete quilômetros do assentamento Praialta/Piranheira, em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, onde na terça-feira foi morto a tiros o casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo. A vítima seria testemunha da saída dos pistoleiros em uma motocicleta vermelha que circulava pela estrada de acesso ao assentamento logo depois do crime. A polícia do Pará já abriu inquérito para apurar a morte - a terceira na área em apenas cinco dias.