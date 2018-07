Agricultores cercam prefeitura de Nova Santa Rita-PR Cerca 150 assentados ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) cercaram hoje a prefeitura de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, para exigir melhorias nos acessos rodoviários aos seus lotes de terra e obras de saneamento para as comunidades rurais. Um grupo com 30 agricultores entrou no prédio e lotou a sala da secretaria de governo ameaçando permanecer no local se não fosse recebido pelo chefe do Executivo. O prefeito Amilton da Silva Amorim aceitou receber uma comissão de 15 assentados. A reunião durou cerca de uma hora e meia e, mediante a promessa de que nos próximos dias serão feitos o nivelamento das estradas e estudos para obras de infra-estrutura, os assentados encerraram a manifestação.