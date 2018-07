Agricultores franceses transformam Champs Elysees em fazenda

Uma das mais conhecidas avenidas de Paris, a Champs Elysees, foi transformada em uma fazenda da noite para o dia, com toneladas de terra e milhares de plantas e até árvores.

O evento organizado pela União dos Jovens Fazendeiros - que reúne fazendeiros com menos de 35 anos de idade - pretende chamar a atenção para os problemas financeiros causados pela queda do preço dos produtos agrícolas na França.

As plantas, terra, flores e animais foram trazidos por caminhão durante a noite e transformaram a avenida em uma longa faixa verde, partindo do Arco do Triunfo.

A expectativa é de que mais de um milhão de pessoas visite a área nos próximos dois dias, já que segunda-feira é feriado no país.

O evento, que custou US$ 5,3 milhões (cerca de R$ 10 milhões), vai mostrar a produção das fazendas, desde a criação de ovelhas até a cultura de lavouras.

A união, que representa 55 mil fazendeiros, quer mostrar ao público - e ao governo - os esforços exigidos para se produzir o que é consumido nas refeições na França.

"Trata-se de restabelecer o contato com o público sobre o que é nossa profissão e o que eles esperam dela", disse na sexta-feira o presidente da União dos Jovens Agricultores, William Villeneuve.

"Eles querem os produtos mais baratos do mundo, ou querem produtos que paguem aos produtores?",perguntou ele. No último ano, os agricultores franceses tiveram seus ganhos reduzidos em cerca de um terço, em média, por causa da queda do preço dos produtos, entre outras coisas.

Ao todo, cerca de 150 mil plantas foram colocadas na avenida - inclusive 650 árvores já crescidas - representando os produtos agrícolas de diversas regiões do país.

Os visitantes poderão comprar caixas de terra para levar para seus jardins.