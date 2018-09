Agricultores protestam contra preço dos insumos no RS Centenas de manifestantes ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) fizeram um protesto diante da empresa de fertilizantes Yara, na divisa dos municípios de Porto Alegre e Canoas, durante a manhã de hoje. O grupo pediu a redução do preço dos insumos agrícolas para o plantio da próxima safra. Ao meio-dia, os agricultores seguiram para o Parque Harmonia, em Porto Alegre, de onde prometem sair em passeata até o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, para pedir uma audiência com a governadora Yeda Crusius (PSDB) à tarde. Outro grupo de manifestantes bloqueou o tráfego na BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, por duas horas.