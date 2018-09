Agricultores protestam em agências da CEF no RS O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) realizou protesto hoje em agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em Porto Alegre e Passo Fundo (RS), como parte de ação nacional da entidade, que reivindica mais recursos para construção de moradias rurais. Na capital gaúcha, os agricultores ocuparam as duas entradas de acesso à agência central. Por isso, não foi possível atender clientes enquanto durou o protesto, que terminou por volta das 14h, quando uma audiência foi agendada em Brasília entre representantes do movimento e o Ministério das Cidades, informou Gilberto Tuhtenhagem, da coordenação estadual do MPA. Em Passo Fundo, os agricultores ficaram em frente à entrada da agência. Questionado sobre o motivo da escolha da CEF para o protesto, Tuhtenhagem afirmou que o crédito imobiliário está centralizado na instituição, embora a definição de recursos dependa do Ministério das Cidades. Segundo cálculo do MPA, haveria demanda para a construção de três mil moradias no Rio Grande do Sul e o financiamento disponível seria suficiente para apenas 300. Além de mais verba do governo federal, os manifestantes pediram a liberação de recursos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para subsidiar parte dos juros dos contratos de financiamento.