O grande desafio é produzir mais alimentos com menos recursos, menos espaço e menos impacto ambiental. Um desafio conflituoso, simbolizado no Brasil pelas discussões sobre o novo Código Florestal, e cuja solução envolve uma série de questões políticas, econômicas e tecnológicas. Segundo a organização da ONU para agricultura (FAO), em 2009, o número de famintos no mundo atingiu um recorde: mais de 1 bilhão de pessoas.