Agricultura pode ocupar área de gado

Segundo Gerd Sparovek, que atua em conservação do solo e planejamento do uso da terra na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, a agricultura pode mais do que dobrar a sua área sem necessidade de novos desmatamentos. Esses 60 milhões de hectares têm alta aptidão para a agricultura e atualmente abrigam pecuária extensiva, de baixa produtividade.

"A conservação da vegetação natural passa necessariamente por uma revisão ou reinvenção do setor de produção pecuária", afirma ele.

O resultado promete render polêmica com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), pois ruralistas reclamam que grande parte do País é protegida ambientalmente e não pode ser usada pelo setor. Por isso, querem alterar o Código Florestal.

ÁGUA

Jordão pode secar até o ano que vem

O Rio Jordão já perdeu 98% de seu volume de águas e corre o risco de secar até o ano que vem. O alerta foi feito ontem pela ONG Amigos da Terra do Oriente Médio. A vazão histórica do Jordão, que era de 1,3 bilhão de metros cúbicos ao ano, caiu para um volume entre 20 e 30 milhões de metros cúbicos ao ano. Segundo a ONG, Israel, Síria e Jordânia são os países responsáveis pela situação ter se tornado tão grave.

CLIMA

Cancún não dará todas as respostas, diz ONU

O responsável das Nações Unidas para as questões de mudança climática, Yvo de Boer (foto), afirmou ontem que a Conferência do Clima de Cancún, no fim deste ano, "não dará todas as respostas" necessárias na luta contra o aquecimento global, mas abrirá caminho para uma solução que não será "nem suficiente nem definitiva nem suficientemente boa". De Boer assinalou que um tratado legal não será possível até que os países comprovem "que existe um sistema viável" e o referendem. "Do contrário, seria como pedir-lhes que assinassem um cheque em branco", argumentou.

GESTÃO

Prefeitos mais "verdes" são premiados

A Associação Nacional de Prefeitos e Vices (ANPV) premia amanhã, em Brasília, os cem prefeitos mais "sustentáveis" do País. A escolha foi feita com base em critérios de qualidade ambiental no meio urbano e boas práticas administrativas. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com EFE

Faça a sua parte

Reduza o consumo de carne. A produção de proteína animal demanda muita água e causa 18% das emissões de gases do efeito estufa.