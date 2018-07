Agricultura responde por 70% do uso da água e 15% das emissões As atividades agrícolas são responsáveis por 70% do uso de água e por 15% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, segundo o relatório Estado do Mundo 2011, lançado ontem no Brasil pela parceria do Instituto Akatu com o Worldwatch Institute (WWI). A destruição de 13 milhões de hectares de floresta ano a ano, quase sempre causada por atividades impróprias, representa 11% do total das emissões, diz o estudo. O relatório é produzido há 28 anos consecutivos, em 30 idiomas diferentes, pela equipe de pesquisadores do WWI, sediado em Washington (EUA). Neste ano, as inovações para manter o homem no meio rural e garantir a sustentabilidade no campo foram os temas.