Agrifam terá concurso de invenção De 31 de julho a 2 de agosto, em Agudos (SP), ocorre mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural (Agrifam), com novidades em tecnologias, produtos e serviços. Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo (Fetaesp) e sindicatos filiados, a feira, que terá 200 expositores, deve receber 45 mil visitantes.