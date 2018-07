Agrishow 2010: mais espaço e a volta de grandes montadoras

A 17ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow), considerada a mais importante feira do setor agropecuário da América Latina, terá este ano área 50% maior em comparação às edições passadas do evento. Nesta edição, a mostra terá 360 mil metros quadrados - só a área dos pavilhões cobertos foi ampliada de 4.200 metros quadrados para 7.200 metros quadrados.

A Agrishow será realizada de 26 a 30 de abril, no Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Leste/Centro de Cana do IAC, em Ribeirão Preto (SP). A feira é realizada pela Sociedade Rural Brasileira (SRB), Associação Brasileira de Agribusiness (Abag), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).

Para esta edição, segundo a SRB, 80% dos 145 mil metros quadrados disponíveis para instalação de estandes já foram comercializados e mais de 730 expositores - 50 são do exterior - já confirmaram participação. São esperados 140 mil visitantes, de 50 países.

Além da participação das maiores indústrias de tratores e colhedoras, estarão presentes na feira fabricantes de implementos agrícolas, insumos, montadoras de caminhões e utilitários, aviação agrícola, prestadores de serviços, bancos, entidades de classe e instituições governamentais. Serão promovidas 800 demonstrações de máquinas e equipamentos e implementos agrícolas.

MÁQUINAS

Ausentes no ano passado, as empresas fabricantes de tratores e colhedoras reunidas na Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) - John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Valtra, Agrale e Yanmar - confirmaram presença. A participação este ano reafirma o plano das empresas de participarem do evento somente a cada dois anos. A justificativa do segmento para a bianualidade é que ela possibilita um período de investimentos em lançamentos de produtos para o setor.