Agrishow movimenta R$ 800 mi A 15ª edição da Agrishow, que terminou no dia 3, em Ribeirão Preto (SP), superou a meta dos negócios inicialmente prevista pelos seus promotores. Deverá contabilizar acima de R$ 800 milhões. No ano passado, a feira movimentou R$ 710 milhões em negócios. As rodadas de negócios com compradores do exterior contribuíram com U$ 20 milhões para os resultados da feira. O público visitante foi de aproximadamente 140 mil pessoas, ultrapassando as expectativas dos organizadores, que era de 132 mil visitantes. Deste total, cerca de 3 mil eram estrangeiros. Segundo os organizadores, houve uma natural seleção dos visitantes de forma qualitativa para que viessem focados na realização de negócios. A feira contou este ano com 745 expositores. As demostrações de campo, um dos destaques do evento, chegaram a 700. ''A feira é uma vitrine tecnológica, uma sinergia entre academia e indústria e se torna a plataforma de lançamento de um novo ciclo do agronegócio, marcado pelo cenário da falta de alimentos no mundo'', destacou o presidente do Conselho Consultivo da Agrishow 2008, Roberto Rodrigues. INFORMAÇÕES: Meio Ambiente, tel. (0--11) 3133-3039