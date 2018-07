Agrishow: R$ 1,1 bi em negócios A 17.ª edição da Agrishow, realizada entre 26 e 30 de abril, em Ribeirão Preto (SP), movimentou R$ 1,15 bilhão, segundo levantamento feito junto aos três bancos presentes na feira, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. O volume é 79% maior em comparação à edição do ano passado do evento.