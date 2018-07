Agrishow Ribeirão aposta no público

A ausência das grandes montadoras de máquinas e implementos agrícolas ligadas à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) na 16ª Agrishow Ribeirão Preto - que começa segunda-feira e vai até 2 de maio - mudou o foco da feira deste ano. Os organizadores deixaram de lado a expectativa dos tradicionais recordes de faturamento e agora falam na importância "do número de pessoas que passarão pela feira em busca das novidades e tecnologias disponíveis para melhorar a produtividade e reduzir os custos da lavoura". A estimativa de público é de 140 mil pessoas, mesmo número do ano passado. Já o número de expositores será pouca coisa menor, 725, ante 774 em 2008.

"Apesar da crise, estamos otimistas. Mesmo porque, outras grandes feiras agrícolas já realizadas este ano, como a Coopavel (no Paraná) e a Comigo (em Goiás), tiveram resultados positivos, tanto do ponto de vista econômico quanto de público", diz o presidente da Agrishow, Cesário Ramalho, lembrando que a Expodireto Cotrijal, em Não-me-Toque (RS), registrou crescimento de quase 20% no faturamento em relação ao ano passado.

A CADA DOIS ANOS

De acordo com o vice-presidente da Anfavea para Máquinas Agrícolas, Milton Rego, a decisão de não participar da Agrishow este ano foi tomada pelas montadoras associadas em função da economia. Segundo ele, uma grande empresa gasta, em média, R$ 1 milhão para participar do evento. "Os custos estão ficando muito altos. Mas sabemos da importância da Agrishow. Por isso, a proposta é participar bienalmente. No ano que vem estaremos lá", afirma.

Ramalho reduz os efeitos da ausência das grandes montadoras. "Sem as marcas tradicionais, mais conhecidas, abre-se espaço para outras marcas. É importante para a feira e para o agricultor ter acesso a outras tecnologias, outros preços", diz. Além disso, diz ele, o maior comprador de grandes maquinários é o setor sucroalcooleiro, "que tem sido bastante afetado pela crise econômica". "O que vem sustentando o setor são os programas do governo, como o Pró-Trator, do Estado de São Paulo, que financia máquinas a juro zero, e o Mais Alimentos, do governo federal."

Como estes programas são voltados sobretudo para pequenos e médios produtores, quem usufrui deste momento são as fabricantes de máquinas de menor porte. Com o espaço deixado pelas grandes montadoras, estas empresas reservaram estandes maiores. Algumas delas, como Landini, Tramontini e Green Horse, mais que dobraram seu espaço e prometem vários lançamentos durante a feira.

INFORMAÇÕES:

Site: www.agrishow.com.br