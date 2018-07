Agristar lança cenoura colorida e mix salada A Agristar põe no mercado dois novos produtos: as cenouras coloridas e a mix salada para ser consumida como baby leaf (folhagem jovem). As opções de cenouras são: amarela solar, branca solar, roxa cosmic e vermelha atomic. Já nos envelopes da mix salada, o consumidor encontrará sementes prontas para formar cinco misturas diferentes de saladas: americana, brasileira, crespa, francesa e primavera.