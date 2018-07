Agroconsult mantém previsão para safra de soja 12/13 do Brasil

A previsão foi feita em conferência de imprensa para apresentar o Rally da Safra, expedição técnica que começa no próximo dia 28.

Até o momento, as condições climáticas para a safra têm sido satisfatórias, segundo a Agroconsult. Na temporada passada, quando uma seca afetou as lavouras no Sul do país, o Brasil colheu 66,4 milhões de toneladas.

Em 2012/13, impulsionados por preços recordes no mercado internacional, os produtores brasileiros plantaram a maior área já vista no país com soja.

A Agroconsult, organizadora do Rally, estimou a safra 12/13 de milho do Brasil em um recorde de 74,7 milhões de toneladas, mesma previsão feita no início do mês.

(Por Gustavo Bonato e Caroline Stauffer; texto de Roberto Samora)