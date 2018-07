Agroconsult reduz projeção de nova safra de soja do Brasil para 94,8 mi t

"Fizemos ajustes nos dados da safra 2013/14 (área e produtividade), e por isso houve ajustes na safra 2014/15. Para produtividades (da nova safra) ainda usamos linhas de tendência, pois não existe informação de campo nesta época do ano suficiente para projetar dados de produtividade", disse analista da consultoria Marcos Rubin, em entrevista ao chat da Thomson Reuters Trading Brazil.

A estimativa da safra 2013/14 foi reduzida para 86,4 milhões de toneladas, ante 87,8 milhões de relatório divulgado no início de setembro.

As primeiras lavouras de soja do Centro-Oeste e do Paraná começaram a ser plantadas nas últimas duas semanas, em meio a chuvas ainda irregulares na parte central do país, mas que permitiram os trabalhos de campo em diversas regiões.

"As condições de safra são normais até o momento. O plantio deve ganhar ritmo nas próximas semanas", destacou Rubin.

Em relação à safra de milho verão 2014/15, a Agroconsult manteve a estimativa de 29,2 milhões de toneladas, ante 29,8 milhões de toneladas em 2013/14.

Ainda não há projeção para a safra de milho de inverno, plantada logo após a colheita da soja.

(Por Gustavo Bonato)