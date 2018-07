Agroconsult reduz safra de soja do país; eleva a de milho

Já a colheita total de milho do Brasil 11/12 foi prevista em 63,7 milhões de toneladas, ante 61 milhões de toneladas na previsão de janeiro, com incremento da área plantada da segunda safra.

Segundo o analista André Debastiani, que integra a equipe 4 do Rally da Safra, expedição que está nesta semana percorrendo lavouras da região Sul, a redução na previsão da safra de soja é fruto da estiagem que se inciou em dezembro e se estendeu até fevereiro.

"Esta região (norte do Paraná) ainda não é a mais afetada pela seca, mas sofreu condições muito desiguais, entre chuva e seca", disse Debastiani à Reuters.

"A realidade é que a safra foi prejudicada e algumas perdas são irreversíveis", acrescentou ele. O Rally da Safra é promovido pela Agroconsult.

Já o aumento da previsão para o milho se deve à verificação de uma área plantada na segunda safra maior do que a prevista inicialmente, afirmou.

A Agroconsult estima a chamada safrinha em 27,1 milhões de toneladas.

Depois de passar por áreas agrícolas mais beneficiadas pelo clima no Centro-Oeste, que devem apresentar boas produtividades, a equipe do Rally da Safra retoma nesta semana viagem pelo Sul do Brasil, para avaliar o impacto da estiagem.

A equipe 4 do Rally da Safra partiu nesta segunda-feira de Londrina, norte do Paraná, e passará pelo centro do Estado, até o município de Ponta Grossa. Depois seguirá por Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, na próxima semana.

O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, atrás de Mato Grosso, e registrou produtividade média recorde de 54 sacas por hectare no ano passado. Mas nesta temporada a consultoria já trabalha com rendimento de cerca de 45 sacas por hectare.

(Por Fabíola Gomes)