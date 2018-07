Agroconsult vê alta de 10% na safra 12/13 de cana do centro-sul A produção de cana na região centro-sul do Brasil, que caiu nesta temporada pela primeira vez em 11 anos, deve subir cerca de 10 por cento na próximo ciclo (2012/13), com a recuperação parcial dos rendimentos ante a queda acentuada de 11/12.