Agronegócio representa 41,7% das exportações do Brasil em junho

No mês passado, foram 8,07 bilhões de dólares recebidos pela exportação do agronegócio, enquanto as importações somaram 1,07 bilhão de dólares. O resultado foi um superávit de 7 bilhões de dólares no mês, de acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio. Foi o segundo maior valor para as exportações do agronegócio no ano, abaixo apenas do mês de maio, cuja receita foi de 10,26 bilhões de dólares.

No acumulado dos últimos doze meses a balança comercial registrou superávit de 79,45 bilhões de dólares, com as exportações somando 96,57 bilhões e as importações 17,12 bilhões de dólares.

Neste período de doze meses, o complexo da soja foi o de melhor desempenho em receita de exportação, com 27,37 bilhões de dólares, uma fatia de 28,3 por cento das vendas externas.

Atrás da soja ficaram carnes, o complexo sucroalcooleiro, os produtos florestais e o café. Somados, esses cinco setores representam 78,4 por cento das exportações no acumulado.

A China continua sendo o principal mercado das exportações do agronegócio brasileiro, com uma participação de 20,3 por cento, seguida dos Estados Unidos.

(Por Patrícia Monteiro)