Agrotóxico afeta qualidade de morango A agricultura orgânica (sem agrotóxicos) produz morangos com menos problemas de má-formação e uma proporção maior de frutos polinizados, diz um estudo sueco divulgado ontem na revista PLoS One. O sucesso dos polinizadores - na maioria das vezes, insetos - é maior na ausência de pesticidas./ ALEXANDRE GONÇALVES com AGÊNCIAS